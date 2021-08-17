MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
GeriGündem Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in konuşma yaptığı, farklı makamlarda sela, ilahi ve kasidelerin okunduğu programa her yaştan vatandaşlar katıldı.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Marmara Depreminde hayatını kaybedenler Sakaryada dualarla anıldı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi