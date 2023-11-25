Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına: Deniz seferleri iptal edildi

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Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:
-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
-Çengelköy-Kabataş
-Üsküdar-Aşiyan
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Yalova-Yenikapı - 15:45
Yenikapı-Yalova - 15:45
Yenikapı-Yalova - 17:45
Yalova-Yenikapı - 17:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00
Yalova-Yenikapı - 19:45
Yenikapı-Yalova - 19:45