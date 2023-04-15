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Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Denizi#Kadıköy#Müsilaj
Marmara Denizinde endişelendiren görüntü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 13:04

Kadıköy sahilinde bu sabah denizde görülen kütleler müsilaj şüphesi yarattı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Bu mevsimde biz müsilajın olmasını bekliyoruz. Geçen seneler kadar masif bit kütle oluşturmayabilir" dedi.

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2021'de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyası yani müsilaja benzer görüntüler bu sabah Kadıköy Caddebostan sahilinde kaydedildi.

"GEÇEN SENEKİ KADAR BÜYÜK BİR YAPI OLUŞTURMASINI BEKLEMİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sahile gelerek gözlem yaptı.

Prof. Dr. Gazioğlu, "Beklediğimiz bir hadise, bu mevsimde biz müsilajın olmasını bekliyoruz. Geçen seneler kadar masif bit kütle oluşturmayabilir çünkü şartlar biraz farklı gelişti. Şu anda ortam besin tuzlarıyla dolu, yakın zamanda yağışlar gerçekleşti ve hava birden bire ısındı. Tabiatta nasıl bitkiler uyanıyorsa denizin içindeki canlılar da uyanıyor. Bu anlamda gördüğümüz kütleler müsilaj olabilir, görseller ilk hallerine yönelik çok yakın. Geçen seneki kadar büyük masif bir yapıyı oluşturmasını beklemiyoruz şu aşamada. Sene içinde ALEMDAR 2 gemisiyle yaptığımız pek çok seferde biz bir önceki senenin ilk halleri gibi halleri denizlerde örneklemedik. Bu sene öyle bir yapı oluşmayabilir ama oluşmayacağını da göstermez. Sürekli takip etmek, izlemek gerekiyor bu yapıları. Biz de bunu yapıyoruz. İnsanlarda algıda seçicilik arttı" diye konuştu.

Marmara Denizinde endişelendiren görüntü

 

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"GEÇEN SENE KÜTLE UZUN SÜRE VARLIĞINI DEVAM ETTİRDİ"

Prof. Dr. Gazioğlu, "Geçen seneki talihsizlik şu oldu, masif kütle uzun süre varlığını devam ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda da oluyordu ama 3-4 gün sonra dağılıyordu. Denizdeki oksijen geçirgenliği üzerine müsilaj çok etki ediyor, ortamdaki pek çok yapıyı tüketiyor. Üzerinde taşıyor, olmayacak canlıların farklı noktalara taşınmasına sebebiyet veriyor. Çok fazla araştırma yapıldı, geçen seneden bu seneye fark şu, biz artık yapıyı tanıyoruz. Son 1 sene içerisinde müsilajla ilgili bilgi birikimine sahip olduk. Bu bir süreç, denizdeki biyo çeşitliliğin devamlılığını sağlamamız lazım. Tabiat kendi işini yapıyor" dedi. 

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"ALG PATLAMASI DA MÜSİLAJA DÖNÜŞEBİLİR"

Denizin şu an besin tuzları açısından zengin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gazioğlu, "Yağmurlar da besin tuzlarının taşınmasına sebebiyet verdi. Baharın gelmesiyle canlanan tabiat emarelerini gösteriyor. Ortam sağlıklı olmayınca bazı türler çok aktif hale geliyor. Bu hadise de buna yönelik. Bazı türler çok hazırdı ve birden bire ürediler. Son 2 saatte sistem çok aktif, o görüntüler görülmüyor. İnsan eliyle toplanabilecek bir kütle yok. Tabiat kendi dağıttı, tabiat şu an kendi kendini restore edebiliyor. Alg patlaması var. Müsilaj da tek bir canlı değil, kombinasyon. Bu alg patlaması da bunlardan biri. Alg patlaması da müsilaja dönüşebilir. Örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizinde endişelendiren görüntü

 

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"AÇIKTA VE DİP OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Caddebostan sahile eğitime gelen Türk Balıkadamlar Kulubü eğitmeni Serdar Özdemir ise "Arkadaşlarımızla pratik eğitimimizi yapacağız, denizin yüzeyinde müsilaj gözüküyor kıyı kesiminde .Ama açıkta ve dipte olduğunu düşünmüyoruz. Onu dalış sırasında tespit edeceğiz. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor, eğitimimize başlayacağız " diye konuştu.

Oğlunun eğitimi için sahile geldiğini söyleyen Yaşar Candemir de "Geçen senelere göre çok daha az müsilaj var. Sadece kıyılarda olduğunu düşüyorum" diye konuştu.

Marmara Denizinde endişelendiren görüntü

Marmara Denizinde endişelendiren görüntü

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#Marmara Denizi#Kadıköy#Müsilaj

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