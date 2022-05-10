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Manisa'da isyan ettiren görüntü! Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu

#Manisa#Salihli#Köpek

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından bir köpeğin sepetli motosikletin arkasına bağlanıp koşturularak götürülmesi cep telefonuyla görüntülendi. Jandarma köpeğe el koyup tedavisi için belediye rehabilitasyon merkezine teslim ederken, sahibi D.K. (50) hakkında ida adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu.

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Olay, Salihli-Ödemiş kara yolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir sürücünün sepetli motosikletinin arkasına bağladığı köpeği, eziyet ederek götürdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde köpeğin arkasına bağlandığı motosikletin hızına yetişebilmek için zaman zaman zor anlar yaşadığı da görüldü. Durumu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Manisada isyan ettiren görüntü Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, plakasından yola çıkarak motosikletin sürücüsünü tespit etti. Jandarma, sürücü D.K. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tuttu. Köpeğe ise el konulup bir kamyonetle tedavi için Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, teslim edildi. 

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Manisada isyan ettiren görüntü Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu

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#Manisa#Salihli#Köpek

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