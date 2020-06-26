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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Manisa depremi neden İstanbul'da da hissedildi? Deprem uzmanından açıklama

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Manisa depremi neden İstanbul'da da hissedildi? Deprem uzmanından açıklama
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Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen depremin ‘düşey salınımlı" olduğu için bu kadar geniş alanda hissedildiğini söyledi.

Manisa’da meydana gelen ve çevre illerin yanı sıra Bursa ve İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedilen depremin neden bu kadar etkili olduğuna ilişkin soruyu İstanbul Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Dr. Gündoğdu yanıtladı.

Gündoğdu, DHA muhabirine bir süre önce Doğu Anadolu’da meydana gelen benzer depremin de ‘düşük salınımlı’ olduğu için çok büyük alanda hissedildiğini hatırlattı.

Dr. Gündoğdu, şöyle konuştu:
“Depremle, yatay veya düşey salınımlı olabilir. Manisa’da 5’in üzerinde meydana gelen deprem düşey salınımlı. Yani fayın yerin alt tabakasına doğru kırılmasının sonucu oluşan bir yer sarsıntısı. Dolayısı ile hissedildiği alan geniş oluyor. Yatay salınımlı yani fayların yatay hareket ettiği depremler bu kadar geniş alanda hissedilmez.”

Manisada korkutan deprem İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi
Manisa'da korkutan deprem! İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi
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