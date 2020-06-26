Son dakika haberi: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem.. İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir."

MANİSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CNN TÜRK canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

"Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek."

Vali Karadeniz daha sonra ise gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.

Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Hem Saruhanlı ilçesinde hem de depremin meydana geldiği Kumkuyucak Mahallesi'nin yakın olduğu Gölmarmara ilçesinde tüm köyleri tek tek taradıklarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

"Sağlık kuruluşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir. Bu depremde herhangi bir kayda değer hasar söz konusu değil. Ege Bölgesi her an depreme hazırlıklı bulunmamız gereken bir bölge. Şu ana kadar Manisa merkezde hissedilecek şekilde bir artçı yaşamadık. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum."

"5'İ GEÇEN DEPREMDEN SONRA KAYGI DUYUYORUZ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"5.5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor. 4'ü geçen her depremden sonra insanlar bir süre sokakta olmalarında yarar var. Binalarında da hasar varsa bunları göstermeden evlerine girmemeleri gerekir. İlk saatlerde yetkililerin açıklamalarını dinlemelerinde yarar görüyorum."

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa’daki depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Kütahya Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde, araştırmaların sürdüğü bildirildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 2.4 ile 3.6 olan 5 deprem daha oldu. Depremin merkez üsleri Saruhanlı ve Akhisar olarak açıklandı.

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde 5 metruk bina yıkılmış, bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, 3'ü yüksek yerden atlayan, 1 panik atak geçiren 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu depremin ardından da bölgede çok sayıda deprem olmuştu.

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