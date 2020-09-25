MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı
GeriGündem Mangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 19:38 | Son Güncelleme:

Mangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı
Abone Olgoogle-news

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulunun yanında bulunan ağaçlık alan alev alev yandı. İtfaiye ekipleri evlere de yakın alanda çıkan yanını, faciaya yol açmadan söndürdü.

Yangın 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Çakabey İlköğretim Okulu yanında bulunan alanda meydana geldi. Sık sık alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanda, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alev alev yanan alan kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş eline aldığı minik kap ile yangını söndürmeye çalıştı.

Yangının mangal yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilirken, vatandaşlar sık sık bölgeye gelenlerin olduğunu ifade etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle