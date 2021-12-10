Manavgat'ta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
568den 2 bin 415e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran Yüzde 325 arttı568'den 2 bin 415'e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran! Yüzde 325 arttı#Otomobil Satışları
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Kadına tacizin cezası artacak Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclise sunacağız'Kadına tacizin cezası artacak!' Erdoğan: Yeni yargı paketini Meclis'e sunacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçınCehennemi yaşadılar... Acil çağrı geldi: Hayatınız tehlikede, kaçın!#Avustralya
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Hakim ifadesini hatırlatınca...Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Hakim ifadesini hatırlatınca...#Antalya
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Geri adım yok Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...Geri adım yok! Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...#Rusya
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusuYaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Geri sayım başladı Gişelere akın ediyorlarGeri sayım başladı! Gişelere akın ediyorlar#Milli Piyango
65 milyon kişiyi şaşırtan tweet Elon Musk her şeyi bırakıyor mu65 milyon kişiyi şaşırtan tweet! Elon Musk her şeyi bırakıyor mu?#Elon Musk
Bitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahminiBitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahmini#Bitcoin
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat'ta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

#Antalya#Manavgat#Sorgun
Manavgatta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'nun (31) yargılanmasına başlandı. Kuloğlu, duruşmada ısınmak için ateş yaktığını iddia etti. Jandarma'daki ifadesinde 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek kendisini öldürmek için yangın çıkardığını söyleyen Kuloğlu'na mahkeme başkanı bu sözlerini hatırlatınca sanık, "Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" dedi. Tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Seyit Ahmet Öz ise "Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık" diye konuştu.

Haberin Devamı

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları?' sorusuna, 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

'ALLAH'TAN MESAJ GELDİ'

Haberin Devamı

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı Hainden şoke eden ifadelerOrman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı! Hainden şoke eden ifadelerHaberi Görüntüle

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu'nun 'kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Kuloğlu'nun yargılandığı dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanık Kuloğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

Manavgatta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

'ISINMAK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTIM'

Semih Kuloğlu, evi yandığı için sokakta kaldığını anlattı. Telefonu ve parası olmadığı için resmi kurumlardan yardım talep ettiğini aktaran Kuloğlu, "Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitli kurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftan aldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül'de geldim. Terminalde otobüsten indim, kalacak yerim olmadığı için yakında bulunan ormanlık alana gittim. Ben ormana vardığımda saat 05.30 - 06.00 civarıydı. Hava soğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı. Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi.

Manavgatta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

Haberin Devamı

'İLK İFADEMİ KABUL ETMİYORUM'

Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu, "Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" diye konuştu. Sanık Kuloğlu, savcılık ifadesinde bahsettiği istihbaratçı olduğuna dair beyanı konuşmak istemediğini söyledi.

'BİR ŞEYLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Seyit Ahmet Öz, ormanda yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıktıklarını, 2-3 noktadan duman çıktığını gördüklerini anlattı. Ormana girerken sanığı gördüklerini dile getiren Öz, "Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik. Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzda çakmağı çıkarıp bize verdi" dedi.

Haberin Devamı

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Manavgatta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat#Sorgun

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri