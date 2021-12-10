Manavgat'ta Sorgun ormanını yakarken yakalanan Semih Kuloğlu hakim karşısında

Haberin Devamı

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları?' sorusuna, 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

'ALLAH'TAN MESAJ GELDİ'

Haberin Devamı

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözden Kaçmasın Orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı! Hainden şoke eden ifadeler Haberi Görüntüle

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu'nun 'kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Kuloğlu'nun yargılandığı dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanık Kuloğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

'ISINMAK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTIM'

Semih Kuloğlu, evi yandığı için sokakta kaldığını anlattı. Telefonu ve parası olmadığı için resmi kurumlardan yardım talep ettiğini aktaran Kuloğlu, "Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitli kurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftan aldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül'de geldim. Terminalde otobüsten indim, kalacak yerim olmadığı için yakında bulunan ormanlık alana gittim. Ben ormana vardığımda saat 05.30 - 06.00 civarıydı. Hava soğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı. Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi.

Haberin Devamı

'İLK İFADEMİ KABUL ETMİYORUM'

Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu, "Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten yakmam söz konusu değildir" diye konuştu. Sanık Kuloğlu, savcılık ifadesinde bahsettiği istihbaratçı olduğuna dair beyanı konuşmak istemediğini söyledi.

'BİR ŞEYLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Seyit Ahmet Öz, ormanda yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıktıklarını, 2-3 noktadan duman çıktığını gördüklerini anlattı. Ormana girerken sanığı gördüklerini dile getiren Öz, "Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik. Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzda çakmağı çıkarıp bize verdi" dedi.

Haberin Devamı

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.