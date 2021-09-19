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Orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı! Hainden şoke eden ifadeler

#Manavgat#Orman Yangını#Kundakçı
Orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı Hainden şoke eden ifadeler

Antalya Manavgat'ta çevresinde beş yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun Ormanı'nda üç noktayı ateşe veren, dördüncü yangını çıkardığı sırada suçüstü yakalanan Semih Kuloğlu (31) tutuklandı. 'Kasten orman yakmak suçu'ndan tutuklanan Kuloğlu'nun hakimlikte verdiği ifade ise adeta dehşete düşürdü: Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekti dediği öğrenildi.

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DHA - Manavgat’ın Titreyengöl Turizm Merkezi’nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından dün saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekipler, yanan bölgeye müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4’üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Semih Kuloğlu, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. Semih Kuloğlu, "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Daha önce Side Mahallesi’nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan Semih Kuloğlu’nun Sorgun ormanındaki yangını ise ’Allah’tan mesaj geldi’ diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.

KASTEN ORMAN YAKMAKTAN TUTUKLANDI

Semih Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan  Kuloğlu, kasten orman yakmak suçundan tutuklandı.

AMACIM SESİMİ DUYURUP DİKKAT ÇEKMEKTİ

Semih Kuloğlu'nun ifadesinde şunları söyledi:

* 1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara’ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliği'nden yine bilet parası alıp Manavgat’a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekt.

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#Manavgat#Orman Yangını#Kundakçı