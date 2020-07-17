Man Adası için 359 bin TL tazminat daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle hakkında açılan 1 milyon 500 bin liralık tazminat davasında, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
İstinaf Mahkemesi’nin usulden bozması üzerine yeniden yargılamada yine aynı karar verildi.
Mahkeme davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, davacı Tayyip Erdoğan’a 150 bin, Özdemir Bayraktar’a 60, Esra Albayrak’a 22, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20, Ahmet Burak Erdoğan’a 16, Mustafa Erdoğan’a 15, Sadık Albayrak’a 14, Ziya İlgen’e 14, Orhan Uzuner’e 13, Osman Ketenci’ye 13 bin TL manevi tazminatı 21 Kasım 2017’den itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.
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