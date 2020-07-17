Man Adası için 359 bin TL tazminat daha

İstinaf Mahkemesi’nin usulden bozması üzerine yeniden yargılamada yine aynı karar verildi.

Mahkeme davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, davacı Tayyip Erdoğan’a 150 bin, Özdemir Bayraktar’a 60, Esra Albayrak’a 22, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20, Ahmet Burak Erdoğan’a 16, Mustafa Erdoğan’a 15, Sadık Albayrak’a 14, Ziya İlgen’e 14, Orhan Uzuner’e 13, Osman Ketenci’ye 13 bin TL manevi tazminatı 21 Kasım 2017’den itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.