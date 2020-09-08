Son dakika haberi: Malatya'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından saat 15.39'da 4,2, 16.21'de 4,1, 18.06'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlçede ayrıca büyüklüğü 3,9 ve 1,9 arasında çok sayıda sarsıntı oldu.

AFAD ekipleri ise kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte çok sayıda deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Bugün de kentte en büyüğü 4,6 büyüklüğünde deprem olduğunu anlatan Gürkan, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bu nedenle depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için hem deprem tedbirleri hem de depreme dayanıklı yapıların oluşturulması bizim için ders niteliğindedir." dedi.

Gürkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün meydana gelen depremlerle ilgili arkadaşlarımız hemen olay yerine gitti. Allah'a şükür can ve mal kaybı söz konusu değil. Pütürge ilçesinde şu an TOKİ vatandaşlarımız için deprem konutlarını hızla yapıyor. Temennimiz depremler bir daha olmasın." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da bir an önce sona ermesini temenni eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi maske, mesafe ve hijyen konularına da azami titizlik gösterelim. Dün özellikle valilikle ortaklaşa vatandaşlara gönderdiğimiz mesajda hemşehrilerimizi çok sevdiğimizi ifade ettik. Onlarında kendileri, aileleri ve toplum sağlığı açısından mecbur olmadıkları müddetçe sokağa çıkmamaları konusunda gerekli uyarıda bulunduk. Özellikle bu pandemiyle ilgili yaşadığımız hadiselerin asgariye indirilmesi ve salgının önüne geçilmesi noktasında hepimizin üzerimize düşen görevi yapmalıyız."