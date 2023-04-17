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Malatya'da enkazın yüzde 92'si kaldırıldı

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#Malatya#Deprem#Afad
Malatyada enkazın yüzde 92si kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 17:49

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yıkılan binaların yüzde 92,78'inin enkazının kaldırıldığı bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte 5 bin 330 yıkık bina ile ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen binaların enkazı kaldırılıp kent dışına taşınıyor. Malatya Valiliği, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde toplam 85 bin 155 çadır kurulduğu ve buralarda 315 bin 308 kişi yaşadığı belirtildi.

Malatyada enkazın yüzde 92si kaldırıldı

Depremin ardından 46 bin 468 kişinin yaptığı kira destek başvurusunun kabul edildiği belirtilen açıklamada 32 alanda 3 bin 296 konteyner iş yeri planlandığı ve şu ana kadar bin 499 iş yerinin kurulumunun tamamlandığı vurgulandı. Kentte 315 noktada günlük 390 bin 765 kişiye yemek ikramı yapıldığı ve depremin ilk gününden bugüne kadar 30 milyon 497 bin 694 öğün yemek dağıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, 215 bin depremzedeye psikososyal destek verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca kent genelinde 466 bin 193 olan elektrik abone sayısının deprem sonrası 334 bin 301'e gerilediği ifade edildi. Depremde 7 bin 852 iş yeri, 1082 araç ve 51 bin 785 konutta toplam 12,6 milyar TL zararın olduğu belirtildi. (DHA)

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#Malatya#Deprem#Afad

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