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Maktuller farklı sorular aynı

#Gamze Açar#Otel#Cinayet
Maktuller farklı sorular aynı

Gamze, otelin 5. katından atıldı mı, düştü mü? Tırnaklardaki DNA tokalaşma sırasında mı bulaştı? Kanında çıkan etken maddeler hangi ilaçlara ait?

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Ankara’da yaşayan Gamze Açar’ın (17), 31 Ekim 2020 günü iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam’daki bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan aşağıya atılarak öldürüldüğü iddia edilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandıran sanık Rıza Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Gamze Açarın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler

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TANIDIK SAVUNMA

Savcılık hazırladığı iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde maktule cebir kullanarak cinsel istismarda bulundukları ve işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla Gamze Açar’ı zorla tutulduğu odadan yardım istemek için çıktığı balkondan aşağıya atarak öldürdüklerini belirtti. Sanıklar da genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini aşağıya atarak intihar ettiği yönünde savunmalar yaptı.

Davaya bakan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumuna yazı yazarak, ‘maktulün ölümünün atılma/itme sonucu mu, düşme sonucu mu olduğu hususunda, mağdurda çıkan prostat örneklerinin bir kişiye mi birden fazla kişiye mi ait olduğu ayrıca sanıklara ait olup olmadığı’ konusunda rapor istedi. Mahkeme, ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan, mağdurun tırnak altında bulunan DNA’ların tokalaşma sırasında bulaşıp bulaşmayacağının da rapor edilmesi talimatı verdi.

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4 çığlık sesinin ardından... 17 yaşındaki Gamze Açarın ölümünde kan donduran gelişme

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Mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazı yazılarak, Gamze Açar’ın tedavi gördüğü ve teşhis edilen hastalıklarına ilişkin bilgiler ile hangi ilaçları kullandığının bildirilmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca, genç kızın kanında çıkan ilaç etken maddelerinin hangi ilaçlara ait olduğu hususunda daha önce Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının cevabının beklenilmesine, sanıklar Rıza Doğan ile Mehmet Doğan’a ait HTS kayıtlarının gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı yazılmasına hükmetti.

DAVA AKILLARA ŞULE ÇET’İ GETİRDİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmüştü. Çet’in öldürülmesine ilişkin davada da sanıklar, genç kızın intihar ettiği savunmasını yapmıştı. Davaya bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nda benzer sorular yönelterek rapor almıştı.

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#Gamze Açar#Otel#Cinayet

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