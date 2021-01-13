Mahkemeden flaş 'Ümit Özdağ' kararı!

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etti.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etmişti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verilmişti.

ÖZDAĞ, "ADALET YERİNİ BULUR" DEMİŞTİ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç."

AKŞENER, 'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI' DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin açıklama yapmış ve "İftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini" belirterek "Keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullanmıştı