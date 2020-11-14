Özdağ’dan 11 sayfalık savunma

Danışmanı aracılığıyla parti genel merkezine ulaştırdığı 11 sayfalık savunma metninde Özdağ, FETÖ ve anayasa iddialarını detaylandırırken, fotoğraf ve belgelere yer verdi. Meclis Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinden oluşan Müşterek Disiplin Kurulu, pazartesi toplanacak ve Özdağ ile ilgili nihai kararı açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre, Özdağ savunmasını iki başlıkta yaptı. Özdağ, Kavuncu için daha önce yaptığı ve disipline sevk edilmesine yol açan “FETÖ’nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış” ifadesine açıklık getirdi. Özdağ, savunmasında İYİ Parti’nin CHP, SP ve HDP ile anayasa taslağı çalışması yaptığına yönelik iddiasına da yer verdi. Özdağ, 11 sayfalık savunmasına ilişkin, “Savunmamı ilettim, teslim ettim. Disiplin kurulu toplandığı zaman açıklama yapacağım” ifadesini kullandı.