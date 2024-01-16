Mahkeme o caniye acımadı

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İstanbul’dan Antalya’ya taşınma kararı alarak tüm evini kolileyen Yasemin Uzunçelebi, 5 Ekim 2021 gecesi uyuduğu sırada evine giren Mehmet Yıldız tarafından başından aşağı yakıcı kimyasal madde döküldü. Başı ve vücudunun üst kısmı yanarak eriyen kadın hastaneye kaldırıldı. Aylarca yoğun bakımda yatan Uzunçelebi birçok organını kaybetti. Ölümden dönen kadının belden yukarısı kas ve kemiklere kadar eridi. Bir gözünü kaybetti. 100’e yakın operasyon geçirdi. Yüzde 95 engelli kaldı. Tutuklanan ve 16 suçtan sabıkası bulunan Mehmet Yıldız’ın ifadesinde tartıştıklarını ve içinde sıvı bulunan bir kaseyi kız arkadaşına fırlattığını söyledi.

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Mehmet Yıldız, “Yasemin pavyonlarda çalışıyordu. Onu o bataklıktan çıkardım. Maddi manevi yardımcı olmak istedim. Ali Rıza Kurum tarafından tehdit mesajları aldım. Birlikte çektirdikleri uygunsuz fotoğrafları gördüm. Sorduğumda benimle artık işi kalmadığını, artık o adamla olduğunu söyledi. Bana çakmak fırlattı. Peşimden gelip bana saldırdı. Ben de kombinin altında uzun süredir duran tası ona fırlattım. Tas 3.5 yıldır kombinin altında duruyordu. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Böyle olacağını bilmiyordum. Peçeteyle elini yüzünü sildim, banyoda yıkamaya çalıştım. Polis ve ambulansa haber verdim. Pişmanım” dedi.

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Mahkeme, Mehmet Yıldız’a ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın pişman olduğuna dair bir kanaat oluşmadığından cezada hiçbir indirim yapmadı.

HÜRRİYET OLAYI BAŞINDAN BERİ TAKİP ETTİ

‘ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM’

Başına gelen korkunç olaydan sonra tedavi gördüğü hastanede ilk kez Hürriyet’e konuşan Yasemin Uzunçelebi “Ben tedavi olmak, eski halime dönmek istiyorum. Aynaya bakmak istiyorum doya doya... Rahat rahat hareket etmek, yemek yemek istiyorum. Aynaya bakıp saçımı taramak istiyorum, saçım yok. Bir de o kişinin çok büyük ceza almasını istiyorum” demişti.

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