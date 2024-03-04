‘Mağdurun yanındayız’

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Geçen hafta perşembe günü Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü tren kazası davasına katıldığını söyleyen CHP Lideri Özgür Özel, şöyle devam etti: “Kamuoyunun ilgisi azaldı diye düşünüp de haklarını yemesinler, adaleti katletmesinler, adalet rayların altında kalmasın diye 25 canın hesabını sormaya geldik. Ama oradaki ilgiden o sabah bir hâkimin rapor almasıyla duruşmayı Nisan ayının 25’ine, yani yerel seçimlerden sonraya bıraktılar. O adalet arayışının arkasında durmaya, aileleri yalnız bırakmamaya devam edeceğiz.

CHP, KİMSESİZLERİN KİMSESİ

(Kaza olduğu dönemki TCDD Genel Müdürü ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü’nün başka görevlere atamaları) Biz de buradan Tayyip Erdoğan’a hatırlatalım. Sen kimin arkasında durursan dur, biz haklının yanında, mağdurun yanında, ezilenin yanında, yani Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. O senin kimsesiz gördüklerinin yanında kapı gibi durmaya devam edeceğiz.”

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5 GÜÇLÜ KADIN ADAY

Özgür Özel, kadın adaylarla ilgili de şu mesajı verdi: “Benden önce bu görevi yapan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir vizyon koydu, kadın ve gençlik kotası getirdi, mücadele etti ama eldeki rakamlar, bu seçimlerde CHP’de tam iki katına çıkabiliyor ama yine de yeterli değil. Bu dönem 5 güçlü kadın adayımız var. Topuklu Efe’nin (Aydın) yanında Tekirdağ’da, Eskişehir’de, Sakarya’da ve Kahramanmaraş’ta güçlü kadın adaylarımız var.”

BU PARA NEREDE

CHP Lideri Özel konuşmasında ekonomiye ilişkin de özetle şöyle dedi: “Türkiye 2021’de yüzde 3 daralmıştı. Bu sene büyüyecek deniyordu. Yine yüzde sıfır nokta iki küçülmüş. Bir yandan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kişi başına milli gelirinin 13 bin 110 dolara çıktığını söylüyor ama bir yandan en düşük emekli maaşı 10 bin lira, açlık sınırı 16 bin 200. 10 bin liralık emekli maaşı 380 dolardır. Türkiye’de kişi başına 13 bin dolar düştüğüne göre, bu ülkenin emeklisi ve bu ülkenin çalışanları her birinin cebinde yıllık 10 bin dolar kayıpsa bu para kimin cebinde durmaktadır? İşte bunun hesabını sormak zorundayız.”