Mağarada kıstırıldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 23 Nisan günü Kuzey Irak’ın Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe-Yıldırım’ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bölgeye indirilen özel kuvvetler ve komando timleri hava destekli operasyonlarla ilerleyişini sürdürüyor. Kara birlikleri terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara ve barınakları tek tek bulup imha ediyor. Komandoların arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait jetlerin hava taarruzu ile etkisiz hale getirildi. Buna göre her iki bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

PAROLA: ARA-BUL-YOK ET

Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla bölgede yürüttüğü arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ile silah ve mühimmat ele geçirilip imha edildi. Operasyonlarda kara ateş destek vasıtaları ve hava harekâtları ile 1500’den fazla hedefin ateş altına alındığı öğrenildi.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Şehit Mustafa Çalım

Avaşin-Basyan bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın cenazesi memleketi Osmaniye’ye uğurlandı. MSB, Çalım’ın şehit düştüğü alanda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit Çalım’ın kanı yerde kalmazken teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği ile RPG-7 roketatar bulundu. Çalım, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT KARDEŞİ YÜREK YAKTI: ABİ BIRAKMAM SENİ!

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), dün İzmir’in Menderes ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde şehit Kıvık´ın babası Kenan, annesi Ayşe, kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ayakta durmakta zorluk çekti. Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, “Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam” diyerek gözyaşı döktü. m IRAK’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), dün İzmir’in Menderes ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde şehit Kıvık´ın babası Kenan, annesi Ayşe, kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ayakta durmakta zorluk çekti. Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, “Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam” diyerek gözyaşı döktü. (DHA)

Şehit Mehmet Kıvık

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