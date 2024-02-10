Mafya gibi ev sahibi... Kiracısını vurmak için adam tutmuş

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Rusya vatandaşı Gülcihan Kritchkaia, Ataköy 9’uncu Kısım’da Mehmet Cengiz Bilik’in evinde kiracı olarak oturuyordu. Kiraya 3 kat zam yapmak ve başka bir kiracı daha almak isteyen Mehmet Cengiz Bilik, 2 Temmuz 2022 günü eve zorla girdi. Gülcihan Kritchkaia’ya hakaretler yağdırdıktan sonra çatalla yaralayan ve evdeki misafir Nadir Övünç’e saldıran zorba ev sahibi, kapağını açtığı buzdolabındaki reçel kavanozlarını yere atarak parçaladı, kahve makinesini ve yatak odasının kapısını kırdı. Gülcihan Kritchkaia’nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bilik, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Mehmet Cengiz Bilik’e hakaret, silahla yaralama, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli hırsızlık suçlarından 24 yıl hapis istemiyle dava açtı.

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Kiracısının evini basan Bilik, reçel kavanozlarını yere attı. Eşyaları parçalayıp kapıyı kırdı.

20 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Bilik’in azmettirmesiyle Gülcihan Kritchkaia’yı tehdit eden Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un da tehdit suçundan 2 yıl hapisleri istendi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya katılan Nizam Şimşek, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Biz o dönemde Serdar Ok ile bodyguardlık yapıyorduk. Mehmet Cengiz Bilik bize ‘Ataköy’de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun’ dedi. İşi kabul ettik. Konuşmanın sonunda bize, ‘Bir daireme çöktüler. Kiracıyı çıkarmama yardımcı olun. İşi bitirin, karşılığında 20 bin dolarınızı alın’ dedi. Kiracının bulunduğu dairenin ve Nadir Övünç’ün adreslerini bize verdi. ‘Gerekirse ayaklarına silahla sıkın’ dedi. Asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir gün sonra hanımefendinin evine gittik. Ona, ‘Bir an önce bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur’ dedik. Sonra ayrıldık. Daha sonra evin bize kiralandığına dair geçmişe dönük bir belge, avukat beyin ofisinde hazırlandı.”

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5 SUÇTAN 7 YIL HAPİS

Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik’i iki kişiye karşı yaralama suçundan 1 yıl 8 ay, zincirleme olarak silahla tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 8 ay, hakaret suçundan 4 ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm etti. Nizam Şimşek ve Serdar Ok ise tehdit suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası aldı.

Mehmet Cengiz Bilik