Lüks hayata cezaevi limiti

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Dilan Polat ve Engin Polat’ın da arasında olduğu 12 kişi, tutuklanmalarının ardından yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Dilan Polat’ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar’ın ‘kedicikleri’ ile terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyordu.

KURALLARI ÖĞRENDİ

Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat’ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat’a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat’a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat’a, “Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin” diyerek moral vermeye çalıştı.

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Günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğunu geçen aylarda açıklayan Dilan Polat’ın cezaevinde harcayabileceği tutar da belli oldu. Dilan Polat’a en çok vurgulanan kural ise haftada sadece 2 bin 500 TL harcayabileceği oldu. Cezaevindeki mahkûmlar aileleri tarafından yatırılan paranın bir hafta boyunca sadece 2 bin 500 TL’sini kantinde harcayabiliyor. Kantinde para geçmiyor. Cezaevinde kalan kişi kantinden almak istediği şeyi bir gün önceden yazdırıyor, ertesi gün de teslim alıyor. Kantinden aldığı şeylerin ücreti, cezaevi müdürlüğündeki hesabından düşülüyor. Dilan Polat ve koğuş arkadaşı olan kardeşi Sinem Sıla Doğu ilk gecelerini kısa bir sohbetin ardından uyuyarak geçirdi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve aile üyelerinden el koyulan 27 şirkete kayyım atanması talebinde bulundu. Başsavcılık gerekçe olarak şirket çalışanlarının bu süreçte mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

KIYAFETLERE DE SINIR

Ancak yanlarında pijamaları olmadığı için kıyafetleriyle yatmak zorunda kaldılar. Dilan Polat, avukatları ya da yakınları tarafından getirilecek bunlar haricindeki elbiselerini cezaevine sokamayacak: “Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.”

Öte yandan Dilan Polat soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 6 kişiden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız da tutuklandı.

İSTERLERSE BULUŞABİLECEKLER

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- Dilan Polat’ın en çok ilgilisini çeken hak ise cezaevinde eşlere yönelik tanınan açık görüş hakkı oldu. Dilan Polat’a isterse bu hakkını kullanabileceği de anlatıldı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın istemeleri halinde, Marmara İnfaz Kurumu’nda bu haktan faydalanabilecekleri belirtildi.