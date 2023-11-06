Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyım talebi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar bugün sabaha karşı cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylelikle 14 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYYUM TALEP EDİLDİ

12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Talep mahkeme tarafından kabul edilirse şirketlere kayyum atanacak.

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SORUŞTURMADA İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

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Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği Mustafa Özalp’in 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı bahis' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeştu kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usûl kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına dönerek "Çocuklarıma iyi bakın" dedi.