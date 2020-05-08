‘Londra niye operasyon yapsın’

“Bizim bankalarımızda vatandaşların mevduatının yüzde 53’ü dolar bazında. Eğer TL güven veren bir para değilse ya altına ya dövize yatıracaktır. TL’ye güveni sağlayacak mekanizma da ekonomidir. Şöyle söyleniyor; TL’ye karşı Londra’dakiler operasyon yaptı. Akıl var mantık var, Londra’da oturanlar niye dolara, avroya operasyon yapmıyorlar da TL’ye operasyon yapıyorlar.

DARBEYE KİM YELTENECEK

CHP’nin iktidara en yakın olduğu dönemlerin tamamında darbe olmuştur. MİT Saray’a bağlı zaten, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı düzenli bilgi veriyor, jandarma, polis zaten var. Darbeye kim yeltenecek bu süreç içinde."