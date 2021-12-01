Lodosun faturası

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Pazar günü başlayan, önceki gün ise ülkede hayatı felç eden kuvvetli rüzgâr ile fırtına; Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde dün de etkili oldu. AFAD, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Sinop, Düzce ve Yalova’da dün yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayıldı. Motokuryelerin hizmetleri durduruldu.

ULAŞIMDA AKSAMA

İstanbul İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul’da 3 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, fırtınanın etkisini azaltsa da etkili olmaya devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Kuvvetli rüzgâr şiddetini artırarak zaman zaman 100 kilometre/saat üzerine çıkmıştır. Kuvvetli yağış neticesinde ilimizde genelinde deniz ulaşımında aksaklıklar, enerji hatlarında kesintiler nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olumsuz hava koşullarından kaynaklı trafik iki yönlü tek şeritten sağlanması şeklinde olmuştur. Aynı zamanda boğaz transit gemi geçişlerine kapatılmıştır. Bazı teleferik hatları da fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Yaşanan olumsuzluklar sonucunda sabah saatleri itibarıyla 112 çağrı merkezine 4 bine yakın ihbar gelmiş olup acil müdahale ekipleri gerekli müdahaleleri yapmıştır. İlçe Kaymakamlıklarından alınan şu anki bilgilere göre; 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır. Toplam 1262 olaya müdahale edilmiştir.

'DEVAMI GELECEK'

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İlimiz genelinde şu an itibarıyla 46 vatandaşımızın yaralanmış, 4 vatandaşımız ise vefat etmiştir. İlimiz 2021 yılı içerisinde 3 kez fırtınadan etkilenmiştir. Hemşerilerimizin bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız fırtınalar, bu fırtınaların gelecekte de yaşanacağını göstermektedir.”

DÜN DE SAVURDU

İstanbul’da önceki gün olduğu gibi dün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Deniz ve hava ulaşımında da aksamalar devam etti. İstanbul’a inmesi planlanan 20’si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Lodos nedeniyle Kartal Kumcular İskelesi’ne demirli gemilerden ÜMİT-K isimli kuru yük gemisi batarken, yanında bulunan UMUT isimli kuru yük gemisi de yan yattı. Büyükada’da da oluşan dev dalgalarla sahil yolu su altında kalırken iskele ve çevresi büyük hasar gördü.

ZARAR BÜYÜK

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İstanbul’dan sonra lodosun en çok vurduğu yer Kocaeli oldu. Kocaeli Valiliği, il genelinde 137 çatının uçtuğunu, 32 ağacın ve 1 direğin devrildiğini, 21 teknenin battığını, 1 baca ve 2 minarenin yıkıldığını, 54 sera ve 6 aracın hasar gördüğünü, 4 su taşkını yaşandığını ve Gebze’de cami inşaatında iskele çöktüğünü açıkladı. Derince’de çatıdan düşen Turan Usta (65), Gebze’de işçi Yurdal Gökçe (41) fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını onarmak isterken düşerek hayatını kaybetti. Zonguldak’ta da ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgâr nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp yaşamını yitirdi.

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İzmir’de önceki gün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu. Karşıyaka’da deniz taştı. Fırtına dün de etkisini sürdürdü. Fırtına İzmir’de deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde Tuğba Apaydın (40) ile 8 yaşındaki oğlu Aras Kerem Apaydın’ın üzerine tabela düşmesi sonucu yaralandı. Çorum’da da rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısı sokakta oynayan 3 yaşındaki Hasanat Uzan’ın üzerine düştü. Çocuk ağır yaralandı.

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İŞTE O KAHRAMANLAR

İstanbul’da pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde her şeyi savuran rüzgâra rağmen ilerlemeye çalışan motosikletli kuryeleri metrobüs şoförlerinin ‘güvenlik koridoru’na alması sosyal medyada gündem olmuştu. Büyük bir tehlikeyi önleyen kahraman şoförler Adem Çalışkan (40) ve Osman Yurtsever’e (48) Hürriyet ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Adem Çalışkan, “Polis, motorların mahsur kaldığını söyledi. Osman, sağ tarafta duruyordu. Ben sol tarafa geçtim ve güvenli bir şekilde arkadaşları köprüden geçirdim. Her zaman yaptığımız bir şey” dedi.





Osman Yurtseven ise “Motorcu arkadaşları 15-20 kilometre hızla, bir insanın yürüme hızıyla, geçirdik karşıya. Dengesini kaybetse felaket yaşanabilirdi. Metrobüsü sallayan, TIR’ı deviren rüzgâr, motoru sürükler aşağı atardı” diye konuştu.