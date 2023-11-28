Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Saat verdi

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya bazı bölgelerde şiddetli fırtına da eşlik ediyor. Son alınan bilgilere göre Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA YEREL TRAFİK ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Bakanlık ayrıca, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

THY 56 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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METEOROLOJİ HAFTALIK TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI



Meteoroloji'nin haftalık raporunda ise Batı'dan soğuk hava dalgası geliyor. Çarşamba ve perşembe günleri Ege, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için ise sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.

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BÜYÜKÇEKMECE'DE LODOS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kent genelinde lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

"HEM ÜRKÜTÜCÜ HEM ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

Şaban Gümüştaş, "25-30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor. Ben de o yüzden sahile doğru ineyim dedim. Manzaranın tadını çıkarayım dedim ama ürkütücü. Bakıyorum aileler geziyor, ama sonumuz ne olur bilmiyorum, bu dalgalarla. Çok fena vuruyor." dedi.