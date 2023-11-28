Yunanistan ve İngiltere arasında Parthenon kavgası! Sunak görüşmeyi son anda iptal etti, Miçotakis kızgın

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Birleşik Krallık'a yaptığı resmi ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Londra'daki British Museum'da sergilenen 'Elgin Mermerleri'nin Atina'ya iade edilmesiydi.

"MONA LİSA'YI ORTADAN İKİYE BÖLÜP SERGİLEMEYE BENZİYOR"

Miçotakis, İngiltere'deki temasları kapsamında muhalefetteki İşçi Partisi'nin başkanı Keir Starmer'la bir araya geldi ve 'Parthenon Heykelleri' olarak da bilinen eserler konusundaki talebini yineledi.



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M.Ö. 447-432 yılları arasında inşa edilen Elgin Mermerleri Yunanistan topraklarının Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu 19. yüzyılda İngiltere'ye götürülmüştü. Eserlerin Yunanistan'a iade edilmesi için ilk başvuru 1983'te yapıldı.

Yunan lider talebini bir kez de Pazar günü BBC'de katıldığı bir söyleşide dile getirdi. 'Elgin Mermerleri'nin Yunanistan'a ait olduğunu vurgulayan Miçotakis, eserlerin geri kalan kısmının Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilendiğini, mevcut durumun Mona Lisa tablosunu ortadan kesip iki ayrı yerde sergilemeye benzediğini söyledi.

RİSHİ SUNAK GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ! "YANLIŞ VE ONURSUZ BİR DAVRANIŞ"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi Elgin Mermerleri tartışması nedeniyle son anda iptal etti.

Görüşmeye sadece saatler kala gelen iptal Yunanistan tarafında büyük rahatsızlığa neden oldu.

Miçotakis "Duruşlarının doğru olduğuna inananlar, yapıcı tartışmalara girmekten asla çekinmezler" diyerek duruma tepki gösterirken, Miçotakis'in yardımcıları iptal kararını 'yanlış ve onursuz' bir davranış olarak değerlendirdiler.



İngiliz Guardian gazetesi, Miçotakis'in sözlerinin Başbakan Rishi Sunak'ı kızdırdığını bu nedenle de görüşmeyi son anda iptal ettiğini yazarken, gazeteye konuşan uzmanlar son dakikada verilen iptal kararında Miçotakis'in Sunak'tan önce Starmer ile görüşmesinin etkili olmuş olabileceğini öne sürdü.



YUNAN MEDYASI: BÜYÜK BİR AŞAĞILAMA, ALTERNATİF TEKLİF REDDEDİLDİ

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İngiliz medyası Downing Street görüşmelerinin aniden iptal edilmesinin Yunanistan tarafında büyük bir kızgınlığa neden olduğuna dikkat çekerken, Yunan medyasında da öfke ve hayal kırıklığı hakim.

Yunan medyası İngiltere'nin iptal kararını 'büyük bir aşağılama' olarak değerlendirdi. Naftemporiki 'İngilizlerden ikinci hakaret' başlıklı haberinde, İngiltere Başkan Yardımcısı Oliver Dowden ile alternatif bir toplantı yapılması yönündeki aşağılayıcı teklifin Atina tarafından reddedildiğini yazdı.

Gazete ayrıca konuya hakim kaynakların Miçotakis'in 'sinirli' olduğunu ifade ettiğini yazdı.



MUHALEFET DE KIZGIN: KABUL EDİLEMEZ! 'DİPLOMATİK FAUL'

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Skai televizyonu iptal kararını 'diplomatik bir faul' olarak değerlendirdi ve kararın arkasında İngiltere'de yapılması planlanan seçimler olduğunu iddia etti.

Yunan muhalefeti de iptal kararı sonrası Miçotakis'in yanında durduklarını açıkladı. SYRIZA Başkanı Stefanos Kasselakis 'İptal kararı kabul edilmez' derken 'Elgin Mermerleri'nin ulusal bir dava olduğunu ve ahlaki bir sorun teşkil ettiğini açıkladı.



HIRSIZLIK SKANDALI SONRASI TALEPLER ARTTI

İngiltere'de 1963 tarihli 'British Museum Kanunu' nedeni ile eserlerin müze koleksiyonundan çıkarılmasını yasak.



Ancak dünyanın en büyük müzelerinden biri olan British Museum'da patlak veren 'hırsızlık skandalı' sonrası sadece Yunanistan değil birçok ülke eserlerinin geri verilmesi için girişimlerde bulunmaya başladı.

