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Liselilere ‘sosyal sorumluluk’

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#MEB#Lise#Halil İbrahim Topçu
Liselilere ‘sosyal sorumluluk’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Lise öğrencileri 4 yıllık öğrenim hayatları boyunca toplam 40 saat olmak üzere sosyal sorumluluk programına katılacak.

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Karara göre; kütüphanede nöbet tutma, öğrenci arkadaşına kitap tanıtma, okulun bir bölümünde bir sorumluluğu kabullenerek hizmet yapma, bir arkadaşına yabancı dil, matematik gibi derslerinde yardımcı olma gibi görevler üstlenecekler. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise öğrencilerine akademik derslerin yanı sıra beceri temelli kurslara katılma imkânı sunulacak.

MEB Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan, lise öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk kararının detaylarını paylaştı ve beceri temelli kurslar hakkında açıklamalarda bulundu.

40 SAATLİK PROGRAM

Topçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla öğrencilerin akademik derslerinin yanında okul içinde ve dışında yaptıkları her türlü faaliyetlere yönelik etkin bir e-Portfolyo sistemini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti. Buna göre beceri kurslarını tamamlayan öğrencilerin sertifikaları ile 40 saatlik sosyal sorumluluk programlarında yaptıkları uygulamalar, e-Portfolyolarına işlenecek.
 

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#MEB#Lise#Halil İbrahim Topçu

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