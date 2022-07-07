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Liseliler tarım yapacak

#Milli Eğitim Bakanlığı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#LGS
Liseliler tarım yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki işbirliğiyle Türkiye genelinde 123, İstanbul’da ise 7 meslek lisesine tarım alanı açıldı. LGS puanı ile bu liselere giren öğrenciler ekip biçmeyi, ürün yetiştirmeyi öğrenecek...

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsayan işbirliği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca tarafından bir basın toplantısıyla tanıtıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, tarım alanı açılacak meslek liseleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

Liseliler tarım yapacak

GÜBRE, FİDE VERİLECEK

“Türkiye genelinde tarım alanı olan 123 ve İstanbul’da 7 okulumuz öğrencileriyle buluşacak. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz koşullarda çok önemli. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, ekonomik ve çevresel faktörlerde zorluklar oluşturuyor. Bu çerçevede biz tarım ülkesi olarak geleneğimizden gelen birikim ve kültürümüzü yeni bir vizyonla yeniden ele alıyoruz.

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Bu çerçevede İstanbul’da öğrencilerimiz sınav puanıyla bu 7 okula yerleşebilecek. Öğrencilerimizin staj uygulamaları Tarım ve Orman Müdürlükleri’nin destekleriyle gerçekleşecek.

Ayrıca sağlanacak gübre, fidan, canlı hayvan gibi malzemeler de okullarımızda yeni alanlarımızın oluşturulmasıyla beraber kullanılabilecek.”

Liseliler tarım yapacak

İSTANBUL’DA TARIM ALANI AÇILAN LİSELER

- Beykoz Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi

- Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Küçükçekmece Ayhan Arı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#LGS

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