Lise tuvaletinde akran zorbalığı

Haberin Devamı

Olayın ardından okulun müdür yardımcısının yanına giden M.S.A. durumu anlattı. Müdür yardımcısı ise öğrencisinin babası Mesut A.’yı arayarak bilgi verdi. Baba kaşından ve gözünden yaralanan oğlunu alarak hastaneye götürdü ve darp raporu aldı, ardından O.Y., C.K. ve okul müdüründen şikâyetçi oldu.

‘MÜDÜR GÖREVİNİ İHMAL ETTİ’

Baba Mesut A. “Benim oğlum şu anda okula gitmek istemiyor. Müdür beyle görüştük. O çocuklar ‘dans et’ dedikleri zaman benim oğlumun dans etmesi mi gerekiyor? Bu öğrencilerden biri Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecekmiş. ‘Sicili bozulursa giremez, çocuğun geleceği ile oynanır’ diyor bana. Benim çocuğumun geleceği ne olacak peki? Ben müdürden şikâyetçiyim, bu konuda görevini ihmal etti” dedi.

Aksaray Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Müfettişler tarafından incelemeler yürütülmektedir. Olay adli makamlara intikal etmiş olup, süreç takip edilmektedir” denildi.