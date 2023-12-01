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Lise tuvaletinde akran zorbalığı

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#Aksaray#Lise#Akran Zorbalığı
Lise tuvaletinde akran zorbalığı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:00

Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi M.S.A. (15), 22 Kasım’da yüzünü yıkamak için tuvalete gitti. M.S.A.’nın arkasından giden 12’nci sınıfta okuyan O.Y. (17) ve C.K. (17), tuvaletin kapısını kilitledi. İki öğrenci, ‘ateş dansı’ ismini verdikleri müziği açarak M.S.A.’dan dans etmesini istedi. M.S.A. ise rahatsız olduğunu belirterek, dans edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine O.Y., M.S.A.’yı arkasından hareket etmemesi için tuttu, C.K ise yüzüne ve karnına yumruk attı.

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Olayın ardından okulun müdür yardımcısının yanına giden M.S.A. durumu anlattı. Müdür yardımcısı ise öğrencisinin babası Mesut A.’yı arayarak bilgi verdi. Baba kaşından ve gözünden yaralanan oğlunu alarak hastaneye götürdü ve darp raporu aldı, ardından O.Y., C.K. ve okul müdüründen şikâyetçi oldu.

‘MÜDÜR GÖREVİNİ İHMAL ETTİ’

Baba Mesut A. “Benim oğlum şu anda okula gitmek istemiyor. Müdür beyle görüştük. O çocuklar ‘dans et’ dedikleri zaman benim oğlumun dans etmesi mi gerekiyor? Bu öğrencilerden biri Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecekmiş. ‘Sicili bozulursa giremez, çocuğun geleceği ile oynanır’ diyor bana. Benim çocuğumun geleceği ne olacak peki? Ben müdürden şikâyetçiyim, bu konuda görevini ihmal etti” dedi.

Aksaray Valiliği, olayla  ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Müfettişler tarafından incelemeler yürütülmektedir. Olay adli makamlara intikal etmiş olup, süreç takip edilmektedir” denildi.

 

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#Aksaray#Lise#Akran Zorbalığı

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