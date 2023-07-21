Limak ve BAE’li Alpha Dhabi anlaşma imzaladı

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İki şirket arasında imzalanan söz konusu anlaşma, aralarında inşaat, kalkınma, altyapı, enerji ve turizm sektörlerinin de bulunduğu farklı sektörlerde sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde işbirlikleri ve ortak girişimlerin kurulmasını hedefliyor.

DEPREM BÖLGESİ DE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Abu Dhabi’de düzenlenen İş Forumu’nda imzalanan mutabakat anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktasını oluştururken, Limak Şirketler Topluluğu ve Alpha Dhabi Holding için Türkiye ve BAE’deki portföylerini karşılıklı geliştirmek için önemli fırsat sunuyor. Mutabakat kapsamında ayrıca, şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonuna yönelik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi de öngörülüyor.

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HEDEFLERİMİZLE UYUMLU

Abu Dhabi’de düzenlenen İş Forumu’nda imzalanan Mutabakat Anlaşması ile ilgili konuşan Limak Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Bir yanda şirketlerimiz karşılıklı olarak portföylerini genişletme imkânı bulurken, diğer yanda Şubat ayında yaşadığımız depremler sonrasında etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve rehabilitasyonu ile halklarımız arasında daha güçlü bir sosyal ve kültürel yakınlaşma sağlayacak” diye konuştu.

Alpha Dhabi Holding CEO’su ve Genel Müdürü Müh. Hamad Salem Al Ameri ise, “İşbirliğimiz, Alpha Dhabi Holding olarak bizlerin sürdürülebilir kalkınma ve yatırımlar alanlarındaki hedeflerimizle tam uyumlu. Bizler inşaat, altyapı, enerji sektörü ve turizm sektöründe büyümek istiyoruz. Ayrıca deprem sonrası etkilenen bölgelerin yeniden inşasında oluşabilecek fırsatları keşfetmek istiyoruz” dedi.