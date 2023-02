Liderlerden dayanışma

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ilk görüşmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

BARIŞIN TESİSİ İÇİN...

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmede Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin ele alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Putin’e de teşekkür etti.

Erdoğan, her iki görüşmede liderlere Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini, İstanbul mutabakatının canlandırılması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Haberin Devamı

MACRON’DAN GEÇMİŞ OLSUN

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Macron geçmiş olsun dileklerini iletirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri de ele alındı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.