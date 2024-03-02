LGS'ye girecek öğrenciler, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deneme sınavına girdi

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Seneye lise eğitimi alacak öğrenciler, 2024 LGS sınavı için geri sayıma başladı. Haziranda olması beklenen LGS oturumlarında ter dökecek öğrencilere yönelik Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deneme sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına göre hazırlanan 90 soruluk sınavda 43 öğrenci LGS provası yaptı. Heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, LGS'den yüksek puan alarak Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okumak istediklerini dile getirdi.

"BAŞARI DÜZEYLERİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER OKULUMUZDA"

Sınava ilişkin konuşan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Bugün LGS'ye girecek öğrencileri misafir ediyoruz. Deneme sınavı olan öğrencilerin başarı düzeyleri yüksek. Hem okulumuzu gezmek hem de imkanlarımıza yönelik bilgi almak istediler. Sınava çok az kaldı. Hazırlık için deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavına girenlerin bazıları seneye okulumuzda öğrenci olacak. Onlara LGS'de başarılar diliyoruz, okulumuza davet ediyoruz. Bizi her yıl Türkiye'nin her yerinden başarılı öğrenciler tercih ediyor. Bu yıl da sadece akademik olarak değil sosyal, kültürel ve sportif anlamda nitelikli öğrencileri okulumuzda ağırlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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YILMAZ: BURASI İSTANBUL'DAKİ İYİ OKULLARDAN BİRİ

Eğitim koordinatörü Harun Yılmaz da “Sınavımız sözel ve sayısal olarak iki oturumdan oluşuyor. İlk oturum 75 ikinci oturum ise 80 dakika sürüyor. Zorlu bir süreç, 8 aydır öğrencilerimizi bu sürece hazırlıyoruz. Sınava 3 ay kaldı şu anda öğrencilerimizin yüzde 70'i çok iyi okullara gidebilecek seviyededir. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni biliyoruz, sınav yeri anlamında öğrencilerimizin burada iyi bir tecrübe kazanacağını düşünüyoruz. Burası İstanbul'daki iyi okullardan biri; öğrenciler içerisini görsün, tercihini ona göre yapsın istedik. İstedikleri okulun fiziki ve eğitim şartlarını yerinde görmeden tercih etmek zor oluyor. Çünkü öğrenci 4 yıl boyunca o okulda okuyor sonra meslek tercihi yapıyor. Burası öğrencilerin güvenebileceği bir okuldur. Sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimizin buraya gönül rahatlığıyla gelebileceğini düşüyorum" ifadelerini kullandı.

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"DENEME SINAVI KONU EKSİĞİNİ GÖSTERİR"

Yılmaz, "Sınav sürecinde en önemli şey tekrar etmektir. Deneme sınavlarını her hafta yapıyoruz bu hafta farklı bir okulda girsinler o sınav heyecanlarını da kontrol etsinler istedik. Hem hızını kontrol etmek hem de konu eksiği varsa bunu en iyi görmenin yolu deneme sınavıdır" diye konuştu.

TÜRK: HEYECANLIYIM, UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM

Deneme sınavına giren öğrencilerden Berra Türk, “Heyecanlıyım, her hafta olduğu gibi yine bir deneme sınavına giriyorum. Kendime belirli soru hedefleri koydum, sınava her gün düzenli çalışarak hazırlanıyorum. LGS'de güzel bir puan alıp, burada okumak istiyorum. Mesleki hedefim uçak mühendisi olmak. Buraya daha önce de birkaç kez gelmiştim. Hem evime yakın hem de güzel bir okul olduğu için burada okumak istiyorum. Son deneme sınavlarında iyi sonuçlar alıyorum. Genelde 3-4 yanlışım oluyor. LGS'de full çekmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

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ÇALI: SINAVDA 2-3 YANLIŞ YAPARIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Yalçın Kayra Çalı da “Aslında deneme sınavına her zaman giriyorum ancak bu sefer farklı bir ortamda sınav olacağımız için ayrı bir heyecan var. Genelde soru çözerek sınava hazırlanıyorum, eğitim koçlarından da destek alıyorum. LGS'de full yapmak istiyorum. Okul olarak ya Galatasaray Lisesi ya da burada okumayı hedefliyorum. İki okul da çok güzel, uçak mühendisliği okumayı amaçlıyorum. Bu deneme sınavında 2-3 yanlış yapacağımı düşünüyorum. Sayısalcıyım en çok Türkçe'den zorlanıyorum, dil bilgisi konularında eksiklerim var" dedi.

DERİN:İMKANLARI ÇOK FAZLA OLDUĞU İÇİN BURADA OKUMAK İSTİYORUM

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Nil Derin ise “Heyecanlıyım inşallah güzel bir sonuç alırım. 90 soru var 80'in üzerinde net yapmak istiyorum. En çok matematik ve inkılap derslerinden zorlanıyorum. Hafta sonu günde 200, hafta içi 150 soru çözüyorum. İmkanları çok fazla olduğu için burada okumak istiyorum" dedi.