LGS’de son gün! Başvurmayı unutmayın

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İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvurular bugün sona eriyor. LGS başvuruları 2020 yılından bu yana pandemi koşulları nedeniyle tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyordu. Bu yıl ise başvurular otomatik olarak yapılmıyor. Sınava sadece başvuran adaylar katılacak. Başvurular e-Okul’dan yapılıyor.

İLK OTURUM 2 HAZİRAN’DA

LGS’de birinci oturum 2 Haziran Pazar günü saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak, 80 dakika süre verilecek. Sonuçlar, 28 Haziran’da ilan edilecek.

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UZMANLAR NE ÖNERDİ

Prof. Dr. Erten Gökçe (Ankara Üniversitesi): “Zamanı verimli ve etkili kullanmak kilit öneme sahip. Sınava hazırlanmak gece gündüz aralıksız soru çözmek değildir. Çocuklar sosyal etkinliklere de zaman ayırmalı.”

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “Öğrencilerin yüzde 22’si merkezi sınavla, yüzde 78’i adrese dayalı yerel yerleştirme ile geliyor. Bu hedefe ulaşamayan öğrenciler ve velileri, eğitim hayatının kötü olduğu psikolojisine kapılmamalı. Bu önyargıdan kurtulmak gerekiyor. Bu bir süreç ve disiplin işi.”