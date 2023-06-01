LGS’de son 3 gün önerileri

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İşte uzmanlardan adaylar ve ailelerine son dakika tüyoları...

SAKİN BİR SOSYALLEŞME

ODTÜ Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, “Yarından itibaren artık konulara bakmayın” diyor ve önerilerini şöyle sıralıyor:

- Artık test çözmeyin çünkü son anda ders çalışıp eksik olduğunuz konulara bakmak özgüveninizi olumsuz etkileyebilir. Güçlü olunan konularda hatırlatma yapılmalı.

- Aşırı sosyalleşme yorar ve kıyaslamaya neden olacak ortamlar yaratır. Rutini bozmadan, az ve sakin bir şekilde sosyalleşilmeli. Abartılı etkinliklerden kaçınılmalı.

NEFES EGZERSİZİ YAPIN

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- Nefes ve gevşeme egzersizleri çok faydalı. Mindful egzersizleri için internet videolarını takip edebilirsiniz. Başarılıyım, yeterliyim gibi olumlu iç konuşmalar motivasyonunuzu artıracaktır.

- Aile olarak sakin ve olumlu bir dille iletişim kurun.

- Rutin uyku ve beslenme düzenine devam edin.

- ‘Çeldirici soruya dikkat et, soruyu doğru oku, olumsuz şeyleri kaçırma’ gibi son dakika tüyoları stres artırır.

AİLELER SINAVI ABARTMAYIN

- Aileler sınavı abartmamalı, rutin yaşamlarını sürdürmeli.

- Geniş aile görüşmeleri yapılmamalı. Akrabalar, “Sınava hazır mısın, kaç net bekliyorsun?” gibi sorular sorar. Sınava girecek adayda kaygı artar.

- Telefon ve tablet konusunda da rutin bozulmamalı. Ancak uykuyu kaçıran bir şey olduğu için gece yatmadan önce ekran kullanımı azalmalı.

BADEM, FINDIK, CEVİZ YİYİN





Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Akyol Mutlu: “Sınava doğru son günlerde ev dışında yemek tüketilmemeli, kaynağı bilinmeyen ve daha önce denememiş besinler sözde performans artırıcı etkileri olduğu için denenmemeli. İyi bir uyku düzeni için kafein içeriği yüksek sıcak ya da soğuk içeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca aşırı yemekten ve özellikle gece geç saatlerde besin tüketmekten kaçınılmalı. Öğünler düzenli olmalı ve her bir öğün süt ve ürünleri, et ve yumurta, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllardan oluşan 4 besin grubunu içermeli. Bu beslenme programı beyne ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardım eder. Basit şeker ve şekerli besinler ile hazır yemek (fast-food) ve ultra işlem gören hazır paketli besinler sınırlandırılmalı, bunların yerine doğal karbonhidrat kaynakları olan taze veya kuru meyveler ile ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar tercih edilmeli.”

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BU CÜMLELER SİZİ MOTİVE EDECEK





- Adayların sınav kaygısı yaşamasının normal olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Psk. Dr. Zeynep Tüzün endişeyi azaltmanın yollarını şöyle anlatıyor: “Sınav kaygısı, ‘Yapamayacağım’, ‘Sınavım kötü geçecek’, ‘Başaramayacağım’, ‘Herkes benden ileride onlara yetişemeyeceğim’, ‘Sınavda bildiklerimi de unutacağım’ gibi olumsuz düşüncelerle kendini gösterir. Bazen de çarpıntı, terleme, kas gerginliği ve titreme gibi fiziksel rahatsızlıklarla ortaya çıkar. Kontrol bu olumsuz düşüncelere geçerse öğrendiklerimizi sergileyebilme şansımız kalmaz. Dolayısıyla kontrolü ele almak için daha gerçekçi ifadeler geliştirmemiz gereklidir. Örneğin:

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- ‘Yapamayacağım’ yerine ‘Dikkatim sorularda olursa elimden geleni yapabilirim.’

- ‘Başaramayacağım’ diye düşünmek değil, ‘Şu an önümdeki soruyla ilgilenmem şansımı artırır.’

- ‘Herkes benden ileride onlara yetişemeyeceğim’ yerine ‘Önümdeki zamanı yararıma kullanabilirim.’

- ‘Sınavda tüm bildiklerimi unutacağım’ yerine ‘Sınavda ilgim ve dikkatim sorularda olursa işim kolaylaşır, zaten bildiğim yanıtlar tıkır tıkır aklıma gelir’ demelisiniz.