LGS’de 2.şans bitiyor

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran’da uygulanan merkezi sınavla başlayan lise maratonunda nakil dönemlerine gelindi. 24 Temmuz’da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından hayalindeki liseye yerleşemeyen ya da daha iyi bir okulda eğitim almak isteyenler için ikinci bir şans olan birinci nakil dönemi yarın bitecek.

3’ER TERCİH HAKKI

LGS yerleştirmelerine esas nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Birinci nakil döneminin ardından, 31 Temmuz- 4 Ağustos arasında ikinci nakil dönemi olacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3’er, pansiyonlu okullar için de yine en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ilk tercihine yerleşen öğrenciler, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etmek zorunda değil. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından yani yaşadığı bölgeden ya da yakınından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

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PUAN FARKINA DİKKAT

Nakil dönemlerinde isteyen herkesin tercihini yapması gerektiğini belirten Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi: “Tercihlerde adayın puanı ile tercih edeceği okullar arasında 10-20 puanlık fark oluşmuyor. Yarım puanlık ya da bir puanlık averajlar olabiliyor yüksek puanlı okullarda. Daha düşük okullarda 4-5 puanlık hatta 7 puanlık farklar olabilir. Okullar arası trafik artacak.”

YERLEŞTİRME TAKVİMİ

-24-28 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

-31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

-31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil TERCİH başvurularının alınması

-7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

-8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

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-18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

-22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması