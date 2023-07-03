LGS tercihinde kritik 5 nokta

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1- YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ŞART: Adaylar, ‘merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar’, ‘yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar’ ve ‘pansiyonlu okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları şart. Bu şartı yerine getirmezseniz yani ‘yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar’ ekranından tercih yapmazsanız, ‘merkezi sınavla öğrenci alan okullar’ kayıt ekranı açılmıyor.

2- TOPLAM 20 TERCİH HAKKINIZ VAR: Adaylar tercih sırasında ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan 5 tercih yapabilecek. Sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10, pansiyonlu okullar listesinden ise 5 olmak üzere herkesin 20 okul tercih hakkı olacak. Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre öğrencilerin ‘ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı’ kriterlerine göre belirlenecek.

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3- ONAYLATMAYI UNUTMAYIN: Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından E-okul sistemi üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihlerini E-okul üzerinden yapmayı seçenlerin en geç 24 Temmuz saat 17.00’ye kadar yine herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğüne giderek tercihlerini onaylatmaları gerekiyor.

4- ONAY KÂĞIDINI KAYBETMEYİN: Tercih işlemini tamamlayanlara bir onay kâğıdı veriliyor. Adayın, tercih sonrası yerleşme sürecinde doğabilecek sorunların önüne geçilmesi için onay kâğıdını kaybetmemesi gerekiyor. Yanlış tercihin ya da yerleşmenin önüne geçmek için yapılan bu işlemde onay kâğıdının bir nüshası da okulda kalıyor.

5- PANİĞE KAPILMAYIN: Uzmanlar, adayları panik ve dikkatsizlikle tercih yapmamaları konusunda uyarıyor. Adayların yerleşme garantisi olan düşük puanlı okulları birinci tercihlerine yazmamaları konusunda da dikkatli olmaları şart. Lise tercihi son günlere bırakılmamalı, listeler ve kılavuz dikkatle incelenmeli, üst sıralardaki tercihler her zaman en çok istenen okullar olmalı.

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TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

26 Haziran-19 Temmuz: Özel Ortaöğretim Kurumları’nın kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

3-19 Temmuz: Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

24 Temmuz: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

24-28 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, başvuruların alınması

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18 Ağustos: İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

31 Ağustos: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi

11 Eylül: 2023-2024 Eğitim ve öğretim yılı açılışı

LİSE SAYISI VE KONTENJANLAR ARTTI

- Türkiye genelinde geçen yıl sınavla öğrenci alan lise sayısı 2 bin 323’tü. Bu yıl okul sayısı 169 artarak 2 bin 492’ye ulaştı. Bu kapsamda geçen sene 192 bin 962 olan kontenjan da 13 bin 452 kişilik artışla 206 bin 414’e yükseldi. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı. Diğer yandan depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşayan adaylara ek kontenjan hakkı tanındı. Tercih döneminde, bu kentlerden merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 ek kontenjan verilecek.