LGS’de tercih zamanı!

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklandı. Tercih dönemi ise yarın başlıyor. 19 Temmuz Çarşamba günü ise sona erecek. Merkezi sınav puanıyla yerleşecek olan adaylar, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre öğrencilerin ‘ikamet adresi, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı’ kriterleri göz önünde bulundurulacak.

3 AYRI GRUPTA TERCİH

Adaylar, ‘merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar’, ‘yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar’ ve ‘pansiyonlu okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda adaylara merkezi ve pansiyonlu tercih ekranı açılmayacak.

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YAŞI KÜÇÜKLER AVANTAJLI

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, ardından sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, daha sonra 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, son olarak da tercih önceliğine ve doğum tarihine bakılacak. Önceki kriterlerde eşitlik bozulmamışsa doğum tarihine göre yaşı küçük olan aday yerleştirmede öncelikli olacak.

SONUÇLAR 24 TEMMUZ’DA

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşayan adaylar için ise ek kontenjan ayrıldı. Tercih döneminde, merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 ek kontenjan verilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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ÖN KAYITLAR BAŞLIYOR

Özel okulların ön kayıtları 3-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ön kaydın ardından okulların asil ve yedek listeleri ilan edilecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih dönemi içinde özel okul kayıtlarını iptal ettirlerse sistem üzerinden tercihte bulunabilecek.