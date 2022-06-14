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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS 2022 sonuçları için MEB tarih verdi

#Lgs#Lgs Sonuçları#Lgs Ne Zaman Açıklanacak

LGS sonuçları 2022 için tarih netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 5 Haziran tarihinde yapıldı. Sınav iki oturum şeklinde düzenlendi. İlk oturum saat 09:30, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. LGS soruları ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandı. Peki, LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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LGS sonuçları için öğrencilerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde düzenlendi. Sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. MEB tarafından yayımlana kılavuz ile LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

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Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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