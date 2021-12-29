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Levrek tehdit altında

#Levrek#Balık#Ölüm
Levrek tehdit altında

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan levrekte ölümcül bir hastalık türü belirlendi. Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, bu hastalığın çiftliklerde yetişen levreklerde ortaya çıktığını, zamanla balık ölümlerinin artacağını ama insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.

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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda, Ege Bölgesi’nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı. Hastalığa ‘pasteurellosis’ hastalığı ile benzerlik gösterdiği için ‘yalancı pastörella’ adı verildi. Yeni ortaya çıkan hastalık türünün levreklerin ölümüne neden olduğunu söyleyen Tanrıkul, “Bulaşıcı olan bu hastalık balık çiftliklerinde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar veriyor. Zamanla kayıplar çok yüksek olacaktır. Su akıntıları veya çiftlikten kaçan balıklarla hastalık yayılacaktır” dedi. Hastalıkla ilgili detayların yer aldığı bilimsel çalışmanın uluslararası Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society adlı dergide yayınlandığını anlatan Tanrıkul, bu hastalık türüne dışarıdan bakıldığında bir belirti göstermediğini ancak otopsi yapıldığında dalaktaki büyümeyle anlaşıldığını ifade etti.

Levrek tehdit altında

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‘ŞU ANDA BİR AŞISI YOK’

Hastalık türünün insanlar için bir tehlike taşımadığına değinen Prof. Dr. Tanrıkul, “Kültür balıkçılığında balıklar stres altında olduğu için doğadaki türlere kıyasla daha fazla hastalığa maruz kalıyor. Genelde kültür balıklarında hastalığa neden olan etkenler insanlar için hastalık etmeni olmuyor ancak balıklarda ciddi kayıplara neden oluyor. Hastalığın önlenmesi için antibiyogram yapılması gerekiyor. Uygun dozda antibiyotik uygulanmalı. Bu hastalığın şu anda bir aşısı yok. Her geçen gün bu hastalık yayılmaya başladıkça mutlaka aşı da geliştirilecektir” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜMLER ARTIYOR’

Hastalığın teşhis edilebilmesi için bilimsel metotlar uygulandığını belirten Tansel Tanrıkul, “Bu bakteri şu anda özellikle yaz aylarında Ege Denizi’nde kültür balığı yetiştirilen birçok işletmede ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden balık kayıpları artıyor. Levrekler için ölümcül olan bu hastalık, kültür balıklarının yanı sıra doğadaki balıkları da tehdit ediyor. Bir hastalık bir türe yerleştikten sonra başka türe de sirayet edebiliyor. Bu yüzden önlem alınması gerekir” diye konuştu.

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#Levrek#Balık#Ölüm

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