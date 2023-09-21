×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Levent Gültekin'den çarpıcı iddia: Akşener, Yavaş ve İmamoğlu için 'geçit vermem' dedi

Güncelleme Tarihi:

#İyi Parti#Meral Akşener#Levent Gültekin
Levent Gültekinden çarpıcı iddia: Akşener, Yavaş ve İmamoğlu için geçit vermem dedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:46

Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir buçuk yıl önce kendisiyle yaptığı görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem" dediğini iddia etti.

Haberin Devamı

Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir buçuk yıl önce yaptığı bir telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

Gültekin, Akşener'in "Abdullah Gül’e söylesen de keşke 2023’te aday olsa da kurtulsak” dediği iddiasında bulunarak, “Bence Gül’ü önererek 2018’de seçimi nasıl Erdoğan’a hediye ettiğini kapatmak, adaylığına karşı çıkmadığı algısını yaratmak istedi. Bir gün Abdullah Gül’le karşılaştım. Akşener’in sözlerini aktardım, ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARA GEÇİT VERMEM"

Gültekin, Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’nu "bir gün bile istemediğini" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."

Gözden KaçmasınMerkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAzerbaycanın zaferi dünyada böyle yankılandıAzerbaycan'ın zaferi dünyada böyle yankılandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İyi Parti#Meral Akşener#Levent Gültekin

BAKMADAN GEÇME!