Levent Gültekin'den çarpıcı iddia: Akşener, Yavaş ve İmamoğlu için 'geçit vermem' dedi

Haberin Devamı

Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir buçuk yıl önce yaptığı bir telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

Gültekin, Akşener'in "Abdullah Gül’e söylesen de keşke 2023’te aday olsa da kurtulsak” dediği iddiasında bulunarak, “Bence Gül’ü önererek 2018’de seçimi nasıl Erdoğan’a hediye ettiğini kapatmak, adaylığına karşı çıkmadığı algısını yaratmak istedi. Bir gün Abdullah Gül’le karşılaştım. Akşener’in sözlerini aktardım, ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARA GEÇİT VERMEM"

Gültekin, Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’nu "bir gün bile istemediğini" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."

Gözden Kaçmasın Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi görüntüle