Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu erken başladı

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Geçtiğimiz hafta Düzce’nin yüksek kesimleri ile Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından Düzceli sürücüler de soluğu lastikçilerde aldı.

Günde ortalama 60 ila 70 arasında araç lastiği değişimi yaptıklarını belirten servis müdürü Ümit Sel, "Bu sene kış erken geldi. Yoğunluğumuz var. Hatta çok aşırı derece yoğunluğumuz var. Geçen sene bu kadar yoğun geçmemişti. Yeni lastik alan müşteri sayısı da çok, eski lastiklerini taktıran müşteri sayısı da çok. Sürücüler kışın yaz lastiği kullanmamaya özen gösteriyorlar. Kendi lastiklerini değiştirmeye gelen sürücüler de var. Fiyatlar yüksek olduğu için genelde eski lastiklere devam etmek isteyen kişi sayısı çoğunlukta" dedi.

"YOL TUTUŞUNA DİKKAT EDİLMELİ"

Kış lastiklerinin yol tutuşuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sel, "Vatandaşlar kar lastikleri taktırırken yol tutuş değerlerine, yakıt tasarruf değerlerine dikkat etmeli. Ses desibel ve üretim tarihine dikkat edilmeli. Bunlara kontrollü bakıldığı zaman sorunsuz bir şekilde kışı atlatacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.