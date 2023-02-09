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‘Lale hoş geldin abim’

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#DEPREM#Adıyaman#Lale
‘Lale hoş geldin abim’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

KKTC’den gelen arama kurtarma ekibi, Adıyaman’da konakladıkları otelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşları 12 ile 14 arasında değişen Kıbrıslı 28 öğrenciyi arıyor. Ses gelen başka bir enkaza da müdahale eden ekip, Lale isimli 8 yaşındaki kız çocuğunu, “Lale hoş geldin abim” diyerek kurtardı...

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Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kız ve erkek yıldız voleybol takımları, 3 Şubat’ta başlayan ‘Ortaokullar Arası Voleybol Yıldız Türkiye Yarı Final’ karşılaşmalarına katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Yaşları 12 ile14 arasında değişen 28 öğrenci ile öğretmenler ve bir grup veliden oluşan 35 kişilik kafile, Grand İsias otele yerleşti. Ancak Grand İsias otelidepremde yerle bir oldu. Tüm kafile enkaz altında kaldı.KKTC’yi yasa boğan depremin ilk günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet yetkilileri ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, öğrenciler için seferber oldu. KKTC kurtarma ekibi ve ailelerden birer kişiyi taşıyan uçağın Adıyaman Havaalanı’na inebilmesi için Ankara’dan özel izin alındı. Sivil savunma teşkilatından bir arama kurtarma ekibi de 10 araçla Mersin Taşucu Limanı üzerinden karayoluyla Adıyaman’a ulaştı.

SES GELİNCE KOŞTULAR

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığındaki KKTC ekibi, otel enkazında öğrencileri aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde Kıbrıslı ortaokul öğrencisi çocuklara eşlik eden öğretmenler Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekip enkazdan ayrıca Anıl Zeybek adlı 23 yaşındaki bir tur rehberini kurtardı, 2’si kadın 12 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Çevredeki enkazlara da yardım eden ekip, ses geldiği belirtilen civardaki bir enkazdan, bir anne ve iki kızı ile bir genci yaralı kurtardı. Ekip, Lale isimli 8 yaşlarındaki çocuğu kurtarırken, minik kızı, “Lale hoş geldin abim” diyerek karşıladı. 

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#DEPREM#Adıyaman#Lale

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