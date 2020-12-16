KYK bursları ne zaman yatacak? İşte 2020-2021 KYK burs ödemeleri hakkında bilgi

Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de geride kaldı. 11 Aralık'ta bu işlemin de bitmesi ile birlikte burs ödemelerini bekleyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020-2021 döneminde ilk kez burs almaya hak kazananlar için ödeme tarihi...

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KART BİLGİLERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.