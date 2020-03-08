Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında 'Kanal İstanbul' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele vererek kazandık. Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz

Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

3 viyadük, 12 köprü, 14 altgeçit, 2 tünel ille 2 kavşaktan oluşuyor. Farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımızı kesintisiz seyahat imkanına kavuşuyor. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağlıyor.

Kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldığımız bu projenin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini ispatlıyor. Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf, israf, israf diyor. Bu mu israf? Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar.

2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu İzmir’in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum burada mı diye. Yok…

Otoyol ile İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 45 dakikaya indirdik

Aynı hafta cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti. Pastamız var çayımız var ücretsiz.



‘KANAL İSTANBUL EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR’

Rami Kışlası kütüphanesinin inşasına da başladık. Muhteşem kütüphaneyi inşallah yakında İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Bu kardeşinizin çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Ufku ari, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilemeyecek kadar mühim bir projedir.

İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Sadece hayal kurmadığımız hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yere geldik.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık. Derdimiz vatandaş evinden çıkınca 45 dakikada havalimanına ulaşıyor. Modernizm budur.

Dünyanın en büyük 3 havalimanından bir tanesini İstanbul’a kazandırdık mı? Gidince ihtişamını görüyorsunuz dimi… Şimdi onun hemen yakınında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah onu da bu yıl açacağız.

İdlib’de yerli ve milli silahlar ile mücadele verdik. Akıncı’yı da yaptığımız zaman olay değişecek, çok daha fazla bize büyük bir güç katacak.

Türkiye ne zaman kalkınma yolunda adım atsa hemen biri devreye girdi. Bunu da çoğu zaman içimizdeki maşalarıyla yaptılar. Sokakların karıştırılmasından darbelere kadar her yol denemiştir. FETÖ belası, 15 temmuz… Artık bu yollara da kolay kolay başvuramayacaklar.