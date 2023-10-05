Kuzey Irak’a yeni hava operasyonu

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Dün bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine yeni bir hava harekâtı daha düzenledi.

Dün saat 19.00’da gerçekleştirilen hava operasyonunda, bakanlık kaynaklarına göre içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edildi. Operasyonda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığının da altı çizildi.

Öte yandan hava harekâtının duyurulduğu Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda” satırlarına yer verildiği de dikkat çekti.