Kuveyt Emiri’nden 60. yıl ziyareti

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah’ı dün Esenboğa Havalimanı’nda törenle karşıladı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah’ı Beştepe’de misafir etti. Geçtiğimiz yıl aralık ayından göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurtdışı resmi ziyaretini dün Türkiye’ye gerçekleştirmiş oldu. Diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye’ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri El Sabah arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı bir biçimde ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi’ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması’na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşme kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticareti teşvik etmenin iki ülkenin de yararına olduğu kaydedildi. Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliği geliştirmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini söyledi. İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

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KUVEYT’LE 6 ANLAŞMA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri El Sabah’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi. Tevcih töreninin ardından Türkiye ve Kuveyt arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle: “Yatırım ve Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği, Serbest Bölgeler Alanında İşbirliği, Konut Refahı ve Altyapısı Mutabakat Zaptı, Afet ve Acil Yönetim Durumu Mutabakat Zaptı, Devletten Devlete Savunma Sanayi Tedarik Sözleşenlerine İlişkin Uygulama Protokolü, Ortak Stratejik Diyalog Kurulması Mutabakat Zaptı.”

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ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

- Türkiye’ye ziyarette bulunan Kuveyt Emiri El Sabah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i de ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan El Sabah, daha sonra Misak-i Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.