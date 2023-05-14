Kütüphane isyanı

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İstanbul Heybeliada’da yaşayan vatandaşlar, 2013 yılında imza toplayarak bir halk kütüphanesi açılmasını talep etti. Bu imzaların ardından 2020’de hizmete açılan Heybeliada İlçe Halk Kütüphanesi, adalıların ihtiyacını karşılayamadı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan binanın Halk Eğitim tarafından kiralandığını ve Milli Eğitim birimleriyle ortaklaşa kullanıldığı için kütüphaneye sadece 30 metrekarelik bir alan bırakıldığını belirten Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Hürriyet’e şunları aktardı:

“Ada halkı bu alanın yetersiz kaldığı, çağdaş bir kütüphane niteliği taşımadığı, gereken şartları karşılayamadığı için yine geçen aralık ayında bir dilekçe yazarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Genel Müdürlükten, geçici olarak binada bulunan Halk Eğitim’in Büyükada’ya taşınmasıyla boşalacak iki odanın kütüphaneye tahsisi talep edildi.

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BU TALEP KARŞILANSIN

Şimdi 3 yıldır süregelen sorunun çözülme zamanı. Halk Eğitim taşındı, iki oda boşaldı. Heybeliadalıların talebine kulak verilmesini, sorunun çözülmesi için gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Pek çok ilçede yeni ve çağdaş kütüphaneler açılırken, Heybeliadalılar, 44 yıl boyunca kütüphane olarak hizmet veren binalarının yeniden işlevine kavuşması istiyor. Kamuya ait bir mekânda hizmet veren kütüphane 30 metrekarelik alana sıkışmaktan kurtarılsın. Üç katlı sekiz odalı bina geçmişte olduğu gibi kütüphane haline getirilsin. Türk Kütüphaneciler Derneği olarak, yıllardır yeni kütüphane açılması ve kapalı kütüphanelerin işlevsel hale getirilmesi için mücadele ettik. Şunu söyleyebilirim ki ilk defa kütüphane için örgütlenmiş, imza toplamış bir halk ile karşılaşıyorum. Heybeliada halkının bu güzel ve haklı talebine yetkililerin sevinmesi gerekirken engel olmalarını anlamıyorum.”