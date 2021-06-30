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Haber Giriş: 30.06.2021 - 06:09 | Son Güncelleme:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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