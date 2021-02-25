Kuryelere CHP desteği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüm Anadolu Motorlu Kuryeler Federasyonu yönetici ve üyeleriyle Genel Merkez binasının bahçesinde bir araya gelerek, motorlu kuryelerin sorunlarını dinledi. Toplantının sonunda yapılan basın açıklamasının ardından Genel Merkez’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüşmeye katıldı. Motorlu kuryelerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, birlikte fotoğraf çektirdi. Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz’un “Sesimize ses oldunuz, yaramıza merhem oldunuz” diyerek teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelere şunları söyledi:

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

“Sadece sizin değil, sıkıntısı olan bütün vatandaşların sesi olmak bizim görevimiz. Bu konuda çalışacağız, çaba harcayacağız, sesinizi duyuracağız. Çünkü siz alın teri dökerek, hakkınızla evinize ekmek götürmek istiyorsunuz. Sizin mücadeleniz güzel bir mücadeledir, hak mücadelesidir. Siz çalışarak, üreterek kazanmak ve evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Bizim görevimiz de sizi sonuna kadar desteklemektir. Bir sorununuz olduğu zaman bana da, arkadaşlarımıza da gelebilirsiniz.”

ARKEOLOG DA VAR SOSYOLOG DA

Ağbaba ise motorlu kuryelerin sorunlarına ilişkin özetle şunları söyledi:

“İçlerinde üniversite mezunları çok; arkeologlar var, sosyologlar var, atanamayan öğretmen var. Yüzde 90’ı kayıtdışı çalışmak zorunda. Federasyona göre 900 bin motorlu kurye var. Reklamlar veriliyor ‘30 dakikada evinizde’ diye ama motorlu kuryelerin can güvenliğini düşünen yok. Son bir yılda en az 187 motorlu kurye hayatını kaybetti. Motorlu kuryeler arasında çocuk işçiler de var.”

CHP motorlu kuryelerin sorunlarının çözülmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önerilerde bulunurken “Meslekleri ‘çok tehlikeli işler’ statüsüne alınmalı” dedi.

KADINLARIN AĞIRLIĞI MUTLU ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve SODEMSEN’in (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) düzenlediği sertifika törenine de katıldı. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Salonda kadın ağırlığı, proje konusunda kadınların tercih edilmesi güzel bir şey. Hem sabırlı hem de sorunu çözmek için kararlılığı gösterir bir anlamda kadınlar. Bilgi son derece önemlidir. Bilgi sahibi olmak insanı topum içinde saygın kılar. Bu projeyi ben hazırladım, ekibimizle birlikte hazırladık, bu sorunu çözdük diye kendi iç dünyanızda da mutlu olursunuz. 21. Yüzyıl’da, sorun ortaya çıktığı andan itibaren sorunu çözmeye odaklanmak gerekir. Projenin de ana felsefesi zaten bu. Sizin projelerinizi yakından izleyeceğim.”