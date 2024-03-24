Kurum'a destek verdi, disiplinlik olmuştu... Abdurrahman Akyüz, kararı sosyal medyadan öğrenmiş

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Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN TÜRK Masası programına katılan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, hakkındaki disiplin işlemlerini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini açıkladı. Partiden herhangi bir telefon gelmediğini söyleyen Akyüz, Fatih Erbakan'ı aradığını ama telefonuna çıkmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini düşünen büyük bir kesimin olduğunu söyleyen Akyüz, "Parti kurmaylarının büyük bir kısmı bizim gibi düşünüyor. Ama herkes bizim gibi cesaretli değil." dedi.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini ve 2011'deki konuşmasını hatırlattı: Yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine sevgim bakidir. Onların da aynı şekilde beni sevdiklerinden eminim.

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Erbakan'ın AK Parti'ye sert muhalefet yaptığının hatırlatılması üzerine ise Abdurrahman Akyüz şu ifadeleri kullandı:

Siyaset akıl işidir. Erbakan Hocam'ın 5 tane partisi kapatıldı. Son kapatılan partinin gerekçeleri çok zalimceydi. Şimdi AK Parti'de bu şartlarda kuruldu ve eğer Erbakan Hocamız AK Parti'yi açık bir şekilde destekleseydi "Bu da Refah Partisi'nin devamı" denilerek kapatabilirlerdi. Bundan dolayı böyle bir yol izledi. Muhalefet gösterip aslında AK Parti'yi desteklediğini biliyorum.