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Kurultay savaşında 2. raund

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#CHP#Kurultay#Özgür Özel
Kurultay savaşında 2. raund
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

İlçe kurultaylarını bu hafta tamamlayacak olan CHP’de, kasımdaki büyük kurultay öncesi 2. raund önümüzdeki hafta sonu başlayacak il kurultaylarında yaşanacak.

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İl kurultaylarında, büyük kurultayda genel başkanı seçip parti tüzüğünde düşünülen önemli değişiklikleri de oylayacak 1200 doğal delege de belirlenecek. İl kurultaylarının ilçeler gibi kıyasıya yarışa sahne olması bekleniyor. 15 Ekim’e kadar sürecek il kurultayları sürecinde, önümüzdeki hafta içinde “tutum belgesi”ni açıklayarak resmi olmasa da adaylığını ilan etmesi beklenen Grup Başkanı Özgür Özel’in de değişimci destekçileriyle sahaya çıkacağı belirtiliyor.

GÖZLER O İLLERDE

Şimdi gözler büyük kurultaya yüksek sayıda delege gönderen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerdeki yarışlara çevrildi.

* Mevcut başkan Ali Hikmet Akıllı’nın yeniden aday olmayacağı Ankara’da yarışın genel merkeze yakın Ümit Erkul ile değişimcilerin adayı olarak adı öne çıkan Sercan Çığgın arasında geçmesi bekleniyor.

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* İzmir’de oluşan delegasyon da yine genel merkeze yakın bir ismi işaret ediyor.

BAŞKANLAR SAF BELİRLİYOR

* Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in genel merkeze yakın olduğu, Adana’da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın İmamoğlu ile iyi ilişkiler içinde olduğu ancak dengeleri gözeterek hareket edeceği konuşuluyor.

* Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun da genel merkeze yakın durdukları biliniyor.

* Büyük kurultaya İstanbul 196, Ankara 72, İzmir 56, Bursa 40 ve Adana ise 30 delege gönderiyor. Milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte oy kullanan delege sayısının 1400’e çıktığı büyük kurultayda, İstanbul’un delege sayısı da yine milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri eklendiğinde 250’ye ulaşıyor. 

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#CHP#Kurultay#Özgür Özel

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